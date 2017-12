США відмовилися від участі в глобальному договорі ООН про міграцію

У суботу, 2 грудня, США заявили про відмову від участі в глобальному договорі про міграцію, бо він "не відповідає інтересам країни".

Про це заявило постійне представництво США при ООН.

Ambassador Nikki Haley: “America is proud of our immigrant heritage and our long-standing moral leadership in providing support to migrant and refugee populations across the globe...But our decisions on immigration policies must always be made by Americans and Americans alone." pic.twitter.com/By2ObmBrEy