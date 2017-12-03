США відмовилися від участі в глобальному договорі ООН про міграцію

У суботу, 2 грудня, США заявили про відмову від участі в глобальному договорі про міграцію, бо він "не відповідає інтересам країни".

Про це заявило постійне представництво США при ООН.

Ambassador Nikki Haley: “America is proud of our immigrant heritage and our long-standing moral leadership in providing support to migrant and refugee populations across the globe...But our decisions on immigration policies must always be made by Americans and Americans alone." pic.twitter.com/By2ObmBrEy — US Mission to the UN (@USUN) 3 грудня 2017 р.

"Нью-Йоркська декларація містить безліч положень, які не відповідають політиці США в галузі міграції і біженців, а також принципам адміністрації Трампа", - сказано в заяві.

У заяві наголошується, що США приєдналися до декларації в момент, коли пост президента країни займав Барак Обама.

За словами постпреда США при ООН Ніккі Гейлі, США мають намір самі визначати свою міграційну політику, зокрема, як контролювати кордон і кому буде дозволено в'їжджати в країну. Також Гейлі запевнила, що США продовжать допомагати мігрантам і біженцям в усьому світі.

У вересні 2016 року США заявили про готовність взяти участь в цьому договорі. Тоді ж Сполучені Штати приєдналися до Нью-Йоркської декларації щодо біженців, у якій сказано, що в 2018 році всі 193 країни - члени ООН приймуть договір про управління потоками міграції та заходи щодо біженців.