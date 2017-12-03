США запідозрили Росію і Китай в розробці зброї проти американських супутників

Росія і Китай працюють над створенням зброї проти американських супутників, заявив глава Стратегічного командування Збройних сил США генерал Джон Хайт.

Про це повідомляє CNN.

"Вони розробляють і випробовують зброю, керовану з землі, що глушить лазерну зброю, і вони не приховують цього", - сказав Хайт.

На його думку, Росії та Китаю така зброя необхідна, щоб кинути виклик США та їхнім союзникам, а також змінити баланс сил в світі.

Хайт зазначив, що Москва та Пекін бачили, як США успішно використовували супутники під час різних військових операцій, в тому числі конфлікту в Перській затоці в 1991 році, і хочуть позбавити Вашингтон такої можливості в майбутньому.