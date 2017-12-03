Телеканал NewsOne заблокували мішками з піском

У неділю, 3 грудня, група людей заблокувала телеканал NewsOne. На даний момент біля будівлі будуються барикади і встановлюється колючий дріт, повідомляє телеканал NewsOne.

За словами виконавчого продюсера Василя Голованова, наразі заблоковані входи і в'їзд на територію бізнес-центру, де знаходиться телеканал.

"Поставили дерев'яний паркан, мішки. Кажуть, що не дуже здивуються, якщо це все запалає", - сказав він, зазначивши, що в будівлі людині стало погано, були пропущені медики швидкої допомоги.

Згідно з повідомленням, співробітники каналу вже звернулися до Служби безпеки та поліції, всі ефіри були скасовані через технічні проблеми зі звуком.

Як розповіли люди, котрі заблокували будівлю, вони прийшли до телеканалу після висловлювання його власника Євгена Мураєва про Майдан в програмі "Український формат". В ефірі він назвав Революцію Гідності "державним переворотом".

Сам Мураєв вже прокоментував події у каналу. За його словами, співробітники правоохоронних органів ніяк не реагують на події.

"У мене є інформація про те, що Корчинському з адміністрації президента дали гроші за те, щоб заблокувати єдиний канал, який прикладає максимум демократичних сил до відставки президента і показує ситуацію в країні", - заявив Мураєв.

Зазначимо, що кілька днів тому громадський діяч Ілля Ківа на своїй сторінці у Facebook закликав блокувати телеканал NewsOne через антиукраїнські висловлювання Євгена Мураєва.

"Закликаю всі патріотичні сили нашої країни - блокувати рупор Кремля телеканал "NewsOne". Я закликаю всіх патріотів і захисників України - лівих, правих, білих, червоних... Є речі, які нас об'єднують - це захист нашої Батьківщини! Останні висловлювання власника телеканалу "NewsOne" Євгена Мураєва - це прямий сепаратизм і розхитування ситуації в країні. На майдані люди гинули, захищаючи свою честь і гідність, а Мураєв називає це переворотом", - написав він.

Він зажадав у спеціальних служб заборонити мовлення каналу, а політиків, експертів і рекламодавців - бойкотувати і блокувати NewsOne.

Станом на 19:00 один з 4 входів був відкритий, через який проходять гості на ефір. Співробітники досі залишаються заблокованими. Про це повідомила ведуча в ефірі NewsOne.

Телеканал NewsOne - це інформаційний телеканал, який розпочав мовлення на території України у 2010 році. Наприкінці 2015-початку 2016 рр. канал посів третє місце в Україні за популярністю.

З моменту створення NewsOne належав Рулольфу Кірносу, власнику телеканалу Eu Music, потім 50% акцій перейшли меліахолдінгу Вадима Рабиновича Media International Group. У 2011 році інші 50% акцій дісталися особисто Вадиму Рабиновичу. З січні 2014 року і до цього дня власником є нардеп Євген Мураєв.