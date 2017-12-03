Терористи обстріляли з артилерії позиції АТО в районі Новолуганського і Водяного, - штаб

На Донбасі артилерія незаконних збройних формувань ОРЛДО обстріляла позиції підрозділів АТО в районі Новолуганського і Водяного.

Про це повідомила українська сторона Спільного центру контрою і координації, передає прес-центр штабу АТО.

Ввечері у суботу, 2 грудня, бойовики обстріляли підрозділи АТО на Донецькому та Луганському напрямках, в районі селищ Новолуганське і Водяне з напрямку населених пунктів Доломитне і Заіченко.

НЗФ застосовували артилерію калібру 152 і 122 мм, станкові, автоматичні та ручні гранатомети, міномети калібру 120 і 82 мм, а також великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.