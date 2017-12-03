У Херсоні депутата Миколаївської облради закидали яйцями

Учора, 2 грудня, херсонські активісти партії «Національний корпус» та кілка миколаївців влаштували мітинг проти візиту депутата Миколаївської обласної ради Максима Невінчанного на тренінг школи «Я – політик», який проходив у офісі одного з місцевих інформаційних видань.

Активісти «Національного корпусу», за їх словами, хотіли поспілкуватися з Невінчанним, але їх не впустили до офісу, бо вони попередньо не зареєструвалися. Після виступу перед учасниками тренінгу Невінчанний вийшов до протестувальників. Останні заявили, що проти візиту «продажних депутатів» до Херсона. Після нетривалого діалогу Невінчанний у супроводі поліції покинув мітинг. В цей час депутат Миколаївської облради закидали яйцями. Після цього відбулися сутички противників Невінчанного з поліцією. Кількох активістів затримали, але згодом відпустили.

«Сьогодні ми, активісти Національного Корпусу, завітали до політичної школи «Я політик» з метою зупинити виступ депутата Миколаївської обласної ради М. Навінчаного, який проводив лекцію та вчив інших депутатів, як займатись політикою. Хочемо нагадати, що М. Навінчаний очолює у Миколаєві партію «Український вибір», головою якої є В. Медвечук — кум Путіна. Кум президента країни, що не припиняє кошмарити нашу Батьківщину. Активісти Національного Корпусу хотіли потрапити всередину заходу та провести бесіду. Ми вважаємо, що такі продажні депутати не мають жодного морального права ділитися своїм ганебним досвідом... Ми рішуче заявляємо, що жодній проросійській сволоті не має місця в нашому українському Херсоні. Сьогодні ми були готові до діалогу, завтра — перейдемо до рішучих дій», – заявили представники херсонського осередку «Національного корпусу» на своїй сторінці у Facebook.

У свою чергу Максим Невінчаний прокоментував присутнім на мітингу журналістам, що йому незрозумілі претензії активістів. «Єдина вимога, яка мені зрозуміла, це те, що активістам не подобається, що я приїхав з Миколаєва і проводжу тут лекцію. Хочу зазначити, що в даному заході велике число абсолютно різних людей, зокрема депутати Херсонської міської ради, і моя присутність їх ніяк не бентежить», – зазначив депутат з Миколаєва.

«Зверніть увагу на те, що вони хотіли не стільки поговорити, скільки вчинити хуліганські протиправні дії. А в кінці просто почали кидати яйця, які захопили з собою заздалегідь», – прокоментував Невінчанний свою публікацію у Facebook.

Довідка. Максим Невінчанний – депутат Миколаївської облради, обраний від партії «Опозиційний блок». Голова Миколаївської територіальної ради проросійського громадського руху «Український вибір – Право народу», лідером якого є ку президента РФ Віктор Медведчук. Невінчанний підтримує і популяризує ідеї «Українського вибору», зокрема і щодо військової агресії Росії в Україні, через соціальні мережі та підконтрольні ЗМІ.

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон, фото з Facebook