У Києві близько 3 тисяч людей вийшли на "Марш за імпічмент"

У Київському парку ім. Тараса Шевченка близько 3 тис. людей вийшли на "Марш за імпічмент".

Люди вигукують "Імпічмент, імпічмент...!", "Вставай!", "Банду геть!", "Слава Україні - Героям слава!" та інше. Вони тримають прапори України, Грузії та червоно-чорні.

У ході переважно беруть участь люди похилого віку, молоді майже немає. На чолі колони йде екс-президент Грузії, колишній глава Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі. Колона рушила бульваром Шевченка в бік Майдану Незалежності у супроводі близько 300 правоохоронців. Протестувальники планують піти до Адміністрації президента та Верховної Ради.

Нагадаємо, 17 жовтня прихильники Міхеїла Саакашвілі та низки інших партій і рухів розпочали акцію протесту проти чинної влади. Кількість учасників у перші дні становила кілька тисяч, наразі в центрі Києва мітингують кількадесят людей.