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У Києві через ожеледицю в кювет з'їхав пасажирський автобус

3 грудня, 2017 - 11:54
Фото: espreso.tv

У Святошинському районі Києва через ожеледицю в кювер з'їхала ще одна маршрутка.

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

Як пояснив водій автобусу, рухаючись від м. Академмістечко, його почало носити по дорозі. В результаті не впоравшись із керуванням, його відкинуло у відбійник та вже далі не керований автобус понесло у кювет. Там врізався по дотичній в дерево і ледь не злетів з підпірної стіни висотою під 2 метра, застрягши на ній.

Ніхто з 8 пасажирів автобусу не постраждав.

Джерело: Еспресо
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