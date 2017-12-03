У Києві через ожеледицю в кювет з'їхав пасажирський автобус

3 грудня, 2017 - 11:54
У Святошинському районі Києва через ожеледицю в кювер з'їхала ще одна маршрутка.
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
Як пояснив водій автобусу, рухаючись від м. Академмістечко, його почало носити по дорозі. В результаті не впоравшись із керуванням, його відкинуло у відбійник та вже далі не керований автобус понесло у кювет. Там врізався по дотичній в дерево і ледь не злетів з підпірної стіни висотою під 2 метра, застрягши на ній.
Ніхто з 8 пасажирів автобусу не постраждав.
Джерело: Еспресо