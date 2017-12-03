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У Києві "мінували" залізничний вокзал

3 грудня, 2017 - 15:32
Фото: IGotoWorld

Правоохоронці не виявили вибухівки після того, як зранку неділі невідомий повідомив про мінування.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби "Укрзалізниці".

"Інформація про мінування залізничного вокзалу у Києві не підтвердилася. Після огляду всіх приміщень вокзалу жодних вибухонебезпечних предметів співробітники Міністерства внутрішніх справ та Державної служби України з надзвичайних ситуацій не виявили", - написала прес-служба.

Зазначається, що з 12 години вокзал працює у штатному режимі.

"О 10:20 невідома особа на лінію 102 повідомила про замінування Центрального залізничного вокзалу у Києві. Усіх працівників та пасажирів вокзалу було евакуйовано. Пасажирські поїзди відправлялися за графіком. Здійснити на них посадку, доки тривала перевірка вокзалу, пасажири могли через прилеглі до центральної будівлі переходи", - додають в "Укрзалізниці".

Джерело: День
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