У Києві обмежать рух транспорту на Володимирському узвозі

З 3 по 7 грудня в Києві через ремонтні роботи на Володимирському узвозі буде частково обмежено рух транспорту.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації з посиланням на ПАТ АК Київводоканал.

3 грудня заплановано випробування регуляторів тиску. 4 грудня почнуться роботи з відновлення благоустрою, які триватимуть до 6 грудня. У зазначений час рух буде відбуватися тільки по одній смузі. 7 грудня рух Володимирським спуском буде повністю відновлено.

У ПАТ АК Київводоканал відзначили, що запірна арматура на Володимирському узвозі перебувала в експлуатації з 1973 року і на сьогоднішній день повністю зношена і перебувала в аварійному стані. За останні роки на цьому місці сталося понад 15 аварій.