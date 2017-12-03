У Львові демонструють виставку "Ангел-о-творення"

Мистецький різдвяний сезон у місті Лева в перший день зими відкрили відразу кілька показів. Один із них – в арт-просторі Гері Боумена, де п’ять художників, друзів ще зі студентських часів, представили експозицію «Ангел-о-творення».

Оксану Андрущенко, Лілію Баб’як, Ігоря Іваніва, Володимира Луцика та Оксану Романів- Тріску об’єднала спільна ідея, а створили митці ангеликів кожній у своїй інтерпретації, стилістиці і техніці. «У Володимира Луцика і Лілія Баб’як – це ретро-естетика. Оксана Романів- Тріска та Оксана Андрущенко перетворюють народні традиції ікони на склі і народної ікони в модерні і дуже цікаві образи. В Ігоря Іваніва, який населяє ангелами нашу буденність, можливо, ми їх не помічаємо, але вони тут, поряд, – це іронія,– зазначила мистецтвознавець Наталія Космолінська. – Пропонована виставка – це привід задуматися над тим, що збігає рік, і це час підсумків, але водночас – це якась така пауза між минулим роком і майбутнім, коли можемо помріяти, і це час на те, щоби трошки політати і відкрити янгола в собі».

«Я б назвав цю виставку не «Ангел-о-творення», а «Передріздвяний мікрокосмос», – сказав мистецтвознавець Богдан Мисюга й накоротко охарактеризував особливості творчості авторів.

«Оксана Андрющенко – це культура відкритої барви, за якою – дуже глибока і серйозна школа і внутрішня культура, й у її творчості прослідковуються дуже поширені у Львові у 1970-х роках форми медитативного мистецтва». «У творах Оксани Романів-Тріски помітний весь пласт нашої народної ікони, культура нашого галицького модерну, культура нашої львівської графіки, і вона є однією з перших майстринь професійної ікони на склі». «Творчості Ігоря Іваніва притаманна нестримна вибухова екзистенція». «Твори Володимира Луцика налаштовують мислити про архетипи в мистецтві, і цей пошук, очевидно, закорінений у нашому українському авангарді, в сучасному світі набрав іншого значення, і Луцик робить його оригінальним, тактильно чуттєвим».

«Властиво, оті квіти львівської герметичної культури, які нині розквітли буйним цвітом, спонукають нас згадати про культуру нашої родини, про духовну культуру, котру треба розбудовувати… Нас ніхто не стримує. І вже не треба нічого ховати, а розбудовувати потрібно. Хочу, щоби наш мікрокосмос став великим українським космосом», – підсумував Богдан Мисюга.

Оглянути колективну експозицію «Ангел-о-творення», трохи політати і відкрити янгола в собі можна упродовж трьох тижнів – виставка в Мистецькій галереї Гері Боумена (вул. Наливайка, 18) чинна до 24 грудня.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів. Фото Андрія КУБ’ЯКА.