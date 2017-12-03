У підтримці України немає кращого за Канаду партнера, - Саджан

Канада є одним із найбільших партнерів України на світовій арені.

Про це в ефірі радіо СВС заявив міністр оборони Канади Харджит Саджан, повідомляє Укрінформ.

«У питанні підтримки України кращого партнера ніж Канада - не знайти», - сказав Саджан.

Він наголосив, що співпраця України та Канади не обмежується лише військовими аспектами, а є значно ширшою.

«Наша операція UNIFIER була продовжена. Ми підлаштували тренування, аби зробити його більш гнучким та краще враховувати потреби України. Наразі це працює чудово. Ми підписали угоду про співпрацю у сфері оборони, створили зону вільної торгівлі та багато іншого», - зауважив міністр оборони.

Ще на початку березня уряд Канади оголосив про своє рішення на два роки, до 31 березня 2019 року, продовжити військову тренувальну місію UNIFIER в Україні. У рамках цієї операції близько 200 канадських військових інструкторів із позаминулого року проводять заняття з українськими військовослужбовцями.