У Румунії знову протестують проти судової реформи

Жителі багатьох міст Румунії – Бухареста, Клужа, Дева, Тиргу-Муреша та інших – виходять у неділю ввечері, 3 грудня, на нові антиурядові протести.

Маніфестанти вимагають відставки керівників парламенту Келіна Попеску Теричану (голова Сенату) та Лівіу Драгня (голова Камери депутатів), а також відкликання з парламенту законопроектів про внесення змін у систему правосуддя, повідомляє Укрінформ.

"У неділю, 3 грудня, ми знову збираємося на акції протесту в центрі Бухареста. Закони про внесення змін до системи правосуддя не повинні бути ухвалені. Преса, громадянське суспільство і представники інших демократичних держав виступають з аналогічними вимогами, проте парламентарі не хочуть дослухатися до нашої думки. Ми зобов'язані зупинити правове беззаконня", - написали організатори акцій протесту на своїх сторінках у соціальних мережах.

Раніше проти внесення змін до системи правосуддя виступили представники ЄС, США і громадянського суспільства Румунії.

Держдеп США поширив у зв'язку з цим спеціальне комюніке, в якому закливав правлячу коаліцію відмовитися від законодавчої ініціативи про внесення змін до системи правосуддя.

Згідно з винесеними на розгляд до парламенту законопроектами, президент Румунії втрачає право призначати прокурорів і керівника управління по боротьбі з корупцією, а Юридична інспекція підпорядковуватиметься не Вищій Раді магістрату, а міністру юстиції.