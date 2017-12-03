Україна хоче приєднатися до Центру передового досвіду НАТО з питань енергобезпеки

Україна має намір приєднатися до Центру передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки.

У п’ятницю уряд схвалив проект розпорядження президента України "Про уповноваження І. Насалика на підписання Листа про наміри стосовно партнерства України з Центром передового досвіду НАТО з енергетичної безпеки", повідомляється на офіційній Facebook-сторінці Офісу віце-прем’єра з європейської та євроатлантичної інтеграції, пише ЄП.

Завдяки участі в роботі Центру Україна отримає доступ до бази знань та найкращих практик з енергетичної безпеки країн-членів НАТО, відзначається у повідомленні.

"Своєю чергою, Україна може також стати контрибутором у питаннях безпеки, особливо з урахуванням досвіду протидії гібридним загрозам, з якими Україна має справу щодня", - відзначають в Офісі віце-прем’єра.

Повідомляється, що нещодавно Міненерговугілля провело спільні командно-штабні навчання з питань захисту критичної електроенергетичної інфраструктури, які отримали високу експертну оцінку партнерів з Північноатлантичного альянсу.

"Україна розвиватиме активну взаємодію і з іншими Центрами НАТО передового досвіду за різними галузевими напрямами. Система Центрів передового досвіду НАТО є потужним інструментом, який дозволяє державам-членам та країнам партнерам обмінюватися досвідом та покращувати їхню функціональну сумісність", - ідеться у повідомленні.