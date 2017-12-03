Україна і Македонія співпрацюватимуть у сфері "чистої" енергетики

Україна та Македонія розглядають перспективи майбутньої співпраці у відновлюваній енергетиці.

Це питання обговорили голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України Сергій Савчук та посол Республіки Македонія в Україні пан Столе Змейкоскі, повідомляє Урядовий портал.

"За результатами зустрічі сторони домовилися співпрацювати. Посол Столе Змейкоскі запевнив, що представить досягнення українського ринку "чистої" енергетики експертному та бізнес-середовищу в Македонії. Зі свого боку, Держенергоефективності готове продемонструвати іноземним інвесторам перспективні проекти, які можна впровадити в регіонах України, у тому числі у сфері малої гідроенергетики", - йдеться у повідомленні.

Так, за словами Змейкоскі, Македонія давно розвиває відновлювану енергетику відповідно до стандартів Європейського Союзу. Згідно з оновленим Національним планом дій з відновлюваної енергетики до 2025 року Македонія планує досягти 25% "чистої" енергії у кінцевому енергоспоживанні до 2025 року. За даними Євростату, вже у 2015 році частка "зеленої" енергії в країні склала 19,9%. Особлива увага приділяється розвитку вітро- та гідроенергетики.

У свою чергу, Савчук окреслив плани та здобутки України у питанні розвитку відновлюваної енергетики, акцентувавши увагу на тих законодавчих змінах, які полегшують ведення бізнесу у цій сфері.