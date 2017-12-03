Українська діаспора буде підтримувати євроінтеграцію України, - Чолій

Українська громада вітає Спільну декларацію учасників саміту Східного партнерства та обіцяє підтримувати України на її євроінтеграційному шляху.

Про це заявив президент Світового конгресу українців Євген Чолій, повідомляє Укрінформ.

«Світовий конгрес українців підтримує Спільну декларацію саміту Східного партнерства і рекомендацію Європейського Парламенту та й далі буде підтримувати Україну в її процесах європейської інтеграції та просування реформ, а також у боротьбі проти російської гібридної агресії проти України», - сказав Чолій.

Він нагадав, що ухвалена наприкінці листопада Спільна декларація учасників саміту Східного партнерства визнає європейські прагнення та європейський вибір країн Східного партнерства і висловлює сподівання на посилення співпраці та подальшого прогресу в сфері мобільності.

«СКУ також підтримує рекомендацію Європейського Парламенту від 15 листопада 2017 р., яка закликає ЄС ще раз наголосити, що Угоди про асоціацію з Грузією, Молдовою та Україною не є остаточною ціллю у відносинах цих країн з ЄС, оскільки, як зазначено в Статті 49 Договору про ЄС та згідно з Римською декларацією від 25 березня 2017 р., будь-яка європейська держава може подати заявку на членство в ЄС за умови дотримання Копенгагенських критеріїв і принципів демократії, якщо вона поважає основні свободи і людські права, в тому числі й права меншин, та підтримує верховенство права», - додали в Світовому конгресі українців.

Нагадаємо: за результатами саміту Східного партнерства, що відбувся наприкінці листопада у Брюсселі, було ухвалено підсумкову декларацію, яка «визнала європейські прагнення та європейський вибір партнерів, як це заявлено в угодах про асоціації». Водночас, українська сторона наполягала на більш амбітних формулюваннях підсумкової декларації саміту, зокрема у частині тиску на агресивну Росію та визнання європейських перспектив України, як це зазначено у ст. 49 Угоди про ЄС.