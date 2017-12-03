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Від початку року в Україні сталося 79 тис. пожеж, – ДСНС

3 грудня, 2017 - 16:44
Фото: 112-Україна

Від початку нинішнього року в Україні сталося 79 тис. пожеж. Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Всього від початку року на території України виникло понад 79 тис. пожеж, із них понад 27 тис. - в житловому секторі", – йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що основними причинами займання є нехтування правилами пожежної безпеки: необережне поводження з вогнем і нагрівальними електроприладами, паління в ліжку в нетверезому стані, перевантаження або несправність електромережі.

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