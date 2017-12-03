Внаслідок сходження лавини у Франції загинули 3 людей

У неділю у Французьких Альпах знайшли тіла трьох людей, які загинули внаслідок сходження лавини.

Про це повідомляє ЄП з посиланням BFM-TV.

Лавини зійшли в горах департаменту Ізер на південному сході країни. Першого з туристів шукали з 2 грудня після того, як його дружина повідомила, що чоловік вчасно не повернувся в готель. У неділю вранці його знайшли біля підніжжя гори Дан де Кроль.

Двох інших зниклих також шукали відучора. Їхні тіла знайшли біля підніжжя гори Гран Сом.

В обох випадках для пошуку зниклих використовували вертольоти і групи рятувальників на лижах.

В суботу французька метеослужба попередила про велику ймовірність сходження лавин. Туристів закликали утриматися від походів в гори наодинці.