Внаслідок сходження лавини у Франції загинули 3 людей

3 грудня, 2017 - 17:28
У неділю у Французьких Альпах знайшли тіла трьох людей, які загинули внаслідок сходження лавини.
Про це повідомляє ЄП з посиланням BFM-TV.
Лавини зійшли в горах департаменту Ізер на південному сході країни. Першого з туристів шукали з 2 грудня після того, як його дружина повідомила, що чоловік вчасно не повернувся в готель. У неділю вранці його знайшли біля підніжжя гори Дан де Кроль.
Двох інших зниклих також шукали відучора. Їхні тіла знайшли біля підніжжя гори Гран Сом.
В обох випадках для пошуку зниклих використовували вертольоти і групи рятувальників на лижах.
В суботу французька метеослужба попередила про велику ймовірність сходження лавин. Туристів закликали утриматися від походів в гори наодинці.
Джерело: Європейська правда