Австрія додатково виділить 2 млн € допомоги населенню Донбасу

Австрія надаcть додаткові 2 млн євро на гуманітарну допомогу населенню на Донбасі.

Про це повідомив діюяий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастіан Курц у своєму мікроблозі у Twitter.

"Австрія надає додаткові 2 мільйони євро для надання гуманітарної допомоги населенню в східній частині України", - повідомив Курц.