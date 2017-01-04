Свобода - це, передовсім, не привілеї, а обов'язки
Альбер Камю, французький романіст, філософ, публіцист, лауреат Нобелівської премії 1957 року

Австрія додатково виділить 2 млн € допомоги населенню Донбасу

4 січня, 2017 - 12:12
Фото: delfi.lv

Австрія надаcть додаткові 2 млн євро на гуманітарну допомогу населенню на Донбасі.

Про це повідомив діюяий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастіан Курц у своєму мікроблозі у Twitter.

"Австрія надає додаткові 2 мільйони євро для надання гуманітарної допомоги населенню в східній частині України", - повідомив Курц.

Джерело: День
Новини партнерів
Loading...