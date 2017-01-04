Австрія додатково виділить 2 млн € допомоги населенню Донбасу

Австрія надаcть додаткові 2 млн євро на гуманітарну допомогу населенню на Донбасі.
Про це повідомив діюяий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастіан Курц у своєму мікроблозі у Twitter.
"Австрія надає додаткові 2 мільйони євро для надання гуманітарної допомоги населенню в східній частині України", - повідомив Курц.
Austria provides additional 2 million € for humanitarian aid to the people in eastern #Ukraine. @ICRC @CaritasAustria
— Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 4 января 2017 г.
Джерело: День