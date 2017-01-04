Через негоду всі оперативні штаби будуть працювати цілодобово, - Зубко

У зв'язку з погіршенням погодних умов 4 - 9 січня всі оперативні штаби будуть працювати цілодобово.

Як повідомляє прес-служба Кабміну, з подібним дорученням до всіх центральних і місцевих органів влади виступив віце-прем'єр Геннадій Зубко.

"У зв'язку з очікуваними сильними снігопадами та різким зниженням температури повітря місцями до 26 градусів морозу доручено забезпечити постійний моніторинг ситуації в регіонах. Серед першочергових заходів: організація цілодобової роботи оперативних штабів для ліквідації можливих надзвичайних ситуацій, безперебійне функціонування систем життєзабезпечення населення, створення необхідних запасів одягу, медикаментів, продуктів харчування, паливно-мастильних матеріалів, цілодобове функціонування стаціонарних пунктів обігріву", - йдеться в дорученні віце-прем'єра.

Геннадій Зубко також повідомив, що за даними Укргідрометцентру, 4 січня вдень на Закарпатті та в Карпатах очікується сильний сніг, у горах Львівської, високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується значний рівень лавинної загрози. Крім того, 6-7 січня у зв'язку з приходом в Україну арктичного повітря очікується різке зниження температури.