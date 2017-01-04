До зруйнованого Алеппо повертаються тисячі людей, - ООН

До зруйнованого громадянською війною сирійського Алеппо повертаються тисячі людей, які раніше виїхали з міста.

Про це з посиланням на дані ООН повідомляє Reuters.

"Тисячі людей починають повертатися до раніше залишеного опозицією східного Алеппо, попри погоду і тотальне знищення міста", – йдеться у повідомленні.

Протягом останніх кількох днів близько 2200 родин повернулися в житловий район Ханано, повідомив агенції Саджад Малік, представник Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ) у Сирії.

Проте, з огляду на жахливі умови, ООН не рекомендує повертатися до міста.