Генштаб систематизує дані про офіцерів запасу з вищою освітою

Начальник Генерального штабу Віктор Муженко заявив, що буде продовжено процес якісного комплектування штатних офіцерських посад у Збройних силах України, в тому числі за рахунок систематизації даних про наявність офіцерів запасу, які здатні проходити службу, передає УНН.

За інформацією прес-служби, начальник Генштабу визначив як важливий пріоритет завдання з якісного комплектування офіцерських посад, як первинних, так і на рівні органів військового управління.

При цьому, за його словами, мають використовуватися всі можливості, зокрема, прийняття офіцерів запасу на офіцерську службу за контрактом, використання курсів для прискореної підготовки молодших офіцерів з числа сержантів, які мають вищу освіту. При цьому вся система з добору офіцерських кадрів має бути спрямована на забезпечення, в першу чергу, бойових частин.

"Нам необхідно систематизувати дані про наявність офіцерів запасу, які здатні проходити службу. Зокрема, це стосується людей, які не служили, але мають вищу освіту та отримали військові звання офіцерів запасу. Щорічно такі офіцерські звання отримують 9-10 тисяч людей. Це потужний ресурс, який має ефективно використовуватися", - сказав Муженко.