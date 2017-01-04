Гройсман заявив, що уряд зруйнував найбільшу корупційну схему в країні

Український уряд зруйнував найбільшу корупційну схему в країні, яка діяла десятиріччями.

Про це заявив Прем'єр-міністр Володимир Гройсману в інтерв'ю Укрінформу.

Зокрема, відповідаючи на запитання підвищення енерготарифів, глава уряду зазначив: «Ми зруйнували, я підкреслюю це, ми зруйнували найбільшу корупційну схему в країні, яка діяла десятиріччями. І на якій заробляли колосальні ресурси ті, хто очолював ці схеми. Чи може хтось сказати, що я самогубець? Тоді чому ми пішли на це? Тому, що знаємо реальні механізми, як ЦЕ працювало і КУДИ йшли надприбутки».

За словами Гройсмана, коли ти бачиш, що грабують, є два варіанти: або ти допомагаєш грабувати, або зупиняєш злодіїв.

«Я вважаю, що моє завдання - зупиняти. Я зупинив грабунок. Це - перше. Друга позиція. Ми не тільки зупинили грабунок, ми чітко визначили стратегію на енергонезалежність і почали займатися енергонезалежністю. Ми реально вирішуємо завдання, які дають можливість сьогодні говорити, що за три-чотири-п'ять років Україна стане енергонезалежною. Це колосальний внесок в нашу економіку, стабільність. Колосальний. Я бачив нещодавно аналітику, що показує: якби ми видобували свій газ в Україні, а не купували його за валюту, долар би сьогодні при всіх тих проблемах, які ми маємо, не коштував би більше 18,5 гривень. Уявляєте рівень впливу цього фактору на економіку?» - наголосив керівник уряду.

Він також наголосив, що були задіяні компенсаторні механізми, аби захистити тих людей, які не мають високих доходів.

«Чому я маю політиків українських захищати, коли вони мають 25-метрові басейни, великі приватні будинки, які вони обігрівають газом? Що, вони мають купувати теж дешевий газ? І за нього вся країна буде доплачувати? Ні, так не буде. Тому у нас є ціна імпортного паритету, яка впроваджена, і вона є граничною. З іншого боку, кожна українська родина, яка має невеликий дохід, має право отримати для себе спеціальну персональну знижку, що має назву субсидія», - наголосив Прем'єр-міністр.

За його словами, субсидії - це цільовий механізм, де є чітко визначений адресат. «Ми знаємо, скільки саме людей мають отримати субсидії... Це безповоротно, це чесно, і це адресно. А раніше були субсидії - це було не 40 млрд, а 20 млрд. Я вісім років працював мером Вінниці, і з 2006 року субсидії були завжди. Тобто держава все одно давала субсидії, хоча й анонсуючи невисоку ціну на газ. Начебто невисоку», - заявив Гройсман.

Він наголосив, що багатьом було вигідно поставити низьку ціну на газ. «Потім давали компенсацію «Нафтогазу», компенсацію теплокомуненерго, і це виливалося в сотні мільярдів, які просто йшли до корупційних годівниць. Людям розповідали казку про дешевий газ, а потім їх грабували. І весь час співали оту пісню: ну, бачите, у вас же газ дешевий. Це неправда, тому, що всі за все заплатили», - пояснив Гройсман.

На його переконання, на ліквідації корупційних схем держава заощадила близько 140 мільярдів гривень.

«140 мільярдів - це жахливо! І вони хочуть, щоб я з цим погоджувався? Вони ходять по судах, подають позови, щоб повернути назад свої корупційні схеми і знову хапнути купу грошей. Всі знають, хто в Україні причетний до газових схем з 90-х років, хто «сидів» на вугіллі, на газі, на електроенергії. Знову повернути це?» - наголосив Прем'єр-міністр.

Нині ж, за його словами, є цілеспрямовані субсидії. «Наше завдання - забезпечити реальну монетизацію субсидій і боротися зараз за підвищення доходів громадян. Відповідно, енергоефективність, підвищення доходів громадян та захист соціально незахищених верств населення - наші пріоритети», - наголосив глава уряду.