Існують "чіткі докази" втручання РФ у вибори США, - глава ЦРУ

На думку глави Центрального розвідувального управління Джона Бреннана, існують "чіткі докази" втручання Російської Федерації у передвиборчий процес в США за допомогою хакерських атак.

Про це Бреннан заявив в інтерв'ю американським ЗМІ, передає DW.

При цьому глава ЦРУ не розповів про зміст секретної доповіді, наданої раніше і присвяченої кібератакам РФ. Бреннан зазначив, що доповідь має бути подана президенту та іншим особам, після чого вони вирішать, які наслідки матиме доповідь.

Також глава ЦРУ підкреслив, що на хакерські напади залучена не тільки Росія, але і ряд інших країн.

Крім цього, Бреннан розкритикував главу Wikileaks Джуліана Ассанжа, який заявляв про непричетність РФ до витоку даних екс-кандидата в президенти США від демократів Хілларі Клінтон. Глава ЦРУ сказав, що Ассанж не є "оплотом правди і чесності".

Нагадаємо, що Вашингтон запровадив нові санкції проти Росії.