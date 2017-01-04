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"Карітас Австрія" забезпечить медичною допомогою 1,2 тис. людей на Донбасі, - Курц

4 січня, 2017 - 16:55

Міжнародний благодійний фонд "Карітас Австрія" планує надати медичну допомогу 1 тис. 200 людям на Донбасі.

Про це повідомив діючий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастіан Курц у своєму мікроблозі у Twitter.

“Карітас Австрія” планує забезпечити медикаменти та медичними послугами людей на сході України і розраховує допомогти близько 1200 людям у регіоні", - повідомив Курц.

Нагадаємо, що санкції потрібні для того, щоб Росія виконала Мінські угоди і вони повинні діяти до тих пір, поки Росія не залишить Крим.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час спільної прес-конференції з австрійським колегою, діючим головою ОБСЄ Себастіаном Курцом у Маріуполі

Джерело: День
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