"Карітас Австрія" забезпечить медичною допомогою 1,2 тис. людей на Донбасі, - Курц

Міжнародний благодійний фонд "Карітас Австрія" планує надати медичну допомогу 1 тис. 200 людям на Донбасі.

Про це повідомив діючий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастіан Курц у своєму мікроблозі у Twitter.

“Карітас Австрія” планує забезпечити медикаменти та медичними послугами людей на сході України і розраховує допомогти близько 1200 людям у регіоні", - повідомив Курц.

.@CaritasAustria provides medical and health services to people in eastern #Ukraine & expects to reach over 1200 persons in the region. pic.twitter.com/4BaguEsyec — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 4 січня 2017 р.

Нагадаємо, що санкції потрібні для того, щоб Росія виконала Мінські угоди і вони повинні діяти до тих пір, поки Росія не залишить Крим.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час спільної прес-конференції з австрійським колегою, діючим головою ОБСЄ Себастіаном Курцом у Маріуполі