Китай зацікавлений у подальшій співпраці з Україною, - Сі Цзіньпін

Китай зацікавлений у подальшому зміцненні фундаменту співпраці з Україною.

Про це заявив голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін у привітанні, адресованому президенту України Петру Порошенку і українському народу з нагоди 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між Пекіном і Києвом, повідомляє прес-служба глави української держави.

"За 25 років після встановлення дипломатичних відносин китайсько-українські відносини зберігають здоровий і стабільний розвиток. Співпраця двох країн у торговельно-економічній, інвестиційній, сільськогосподарській, науково-технічній, культурній та інших сферах досягли істотних результатів, зміст китайсько-українських відносин стратегічного партнерства безперервно насичується, що приносить реальну користь двом країнам та їхнім народам", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що китайська сторона приділяє велику увагу розвитку китайсько-українських відносин і готова користуватися кращим випадком за 25 років з моменту встановлення дипломатичних відносин між двома країнами на основі принципів взаємоповаги і взаємного виграшу, а також йти до подальшого зміцнення фундаменту дружнього співробітництва двох країн, просування двосторонніх відносин і співробітництва в усіх сферах з метою отримання ще більших досягнень.

Голова КНР побажав, щоб дружба між народами Китаю та України тривала вічно.

Своєю чергою президент України Петро Порошенко також привітав голову КНР Сі Цзіньпіна з 25-річчям встановлення дипломатичних відносин між Україною і КНР. "Упевнений, що головними досягненнями історії відносин наших держав є міцна дружба українського і китайського народів, взаємна підтримка суверенітету і територіальної цілісності, повага один до одного, а також рівноправне і взаємовигідне співробітництво. Все це - надійна основа для подальшого плідного розвитку стратегічного партнерства між Україною і Китайською Народною Республікою", - зазначив він.