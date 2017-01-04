Мосул від початку військової операції залишили 130 тисяч людей

Від початку операції зі звільнення Мосула місто покинули 130 тисяч осіб.

Про це заявив прес-секретар генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, повідомляє "112-Україна".

За його слдовам, за останні п'ять днів Мосул покинули 13 тисяч осіб.

Потоки біженців зросли після 29 грудня внаслідок активізації другої фази антитерористичної операції.

"Потік людей, які щодня залишають місто, збільшився на 50 відсотків, з 1600 до 2300 осіб на день. В цілому, до сьогоднішнього дня у зв'язку з боями з Мосула та його околиць втекли 130 тисяч осіб", - сказав він.

Він зазначив, що жителі звільнених від ІД районів Мосула отримують гуманітарну допомогу ООН.

В ООН повідомили, що щодня їм постачають близько мільйона літрів води, а також продовольство і предмети першої необхідності.

Операція зі звільнення міста розпочалася 17 жовтня. За останніми даними, звільнено 40 з 56 районів Мосула.

Нагадаємо, що іракські сили почали новий наступ проти ІД у Мосулі.