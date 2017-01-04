На Львівщині найкращою спортсменкою грудня стала Анна Музичук

Визнання на рідних теренах львівська шахістка здобула завдяки яскравому виступу на чемпіонаті світу зі швидких шахів у м. Доха (Катар) наприкінці минулого року – 26-30 грудня. Анна Музичук стала дворазовою чемпіонкою світу, виборовши золоті медалі у швидких шахах (рапід) та у блискавичній грі (бліц).

Титулованій шахістці невдовзі виповниться 27 років. Закінчила Львівський державний університет фізичної культури. Чемпіонка світу серед дівчат віком до 20 років (2010). Бронзовий призер особистого чемпіонату Європи (2012). Виборювала друге місце на етапі Гран-прі ФІДЕ в Казані (2012). Гросмейстер (2012). Дворазова чемпіонка України з шахів – 2003 та 2014 років. Чемпіонка світу з блискавичної гри 2014 року. Чемпіонка світу зі швидких шахів та блискавичної гри 2016 року. Заслужений майстер спорту з шахів. Тренують Анну її батьки – заслужені тренери України Наталія та Олег Музичуки.

Згідно з інформацією управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації, найкращого спортсмена Львівщини за підсумками спортивного грудня 2016 року визначили щомісячним голосуванням членів колегії управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації та членів виконкому відділення НОК України у Львівській області.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів