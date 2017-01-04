На стіні Софії Київської знайшли історичне графіті, що могло належати художнику собору

На стінах Софії Київської науковці виявили автограф художника тисячолітньої давнини, який розписував стіни храму.

Таким чином учені з'ясували вже друге ім'я творців фресок, повідомляє ТСН.

Заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника "Софія Київська" кандидат іторичних наук В'ячеслав Корнієнко помітив досі невідому літеру "А" на стіні на висоті п'яти метрів. Напису приблизно тисяча років. Вчений переконаний, що напис "Господи, допоможи своєму рабу Кіріяку" залишено автором фресок. Як відомо, храм розписували греки на запрошення князя Володимира.

Загалом у Софії досліджено майже сім тисяч графіті. Поміж "дописувачів" були не лише віряни - духовенство і княжі особи теж не гребували писати на стінах. Більшість записів релігійного характеру, але бувало всяке, наприклад, записи прокляття, любовні послання.

Проте для науковців написи на стінах - це передусім додаткове історичне джерело. Приміром, завдяки графіті встановлено, що саме князь Володимир почав зводити Софію, а не Ярослав, як той намагався собі у літописах приписати. Саме завдяки софіївським графіті вчені дізналися, що навіть тоді був високий відсоток письменних. А з ХVI століття розпочалася велика міграція, і на стінах Софії з'явилися назви інших міст.