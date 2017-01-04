Нацполіція не передала ГПУ вилучені речі з квартири Азарова

Національна поліція, станом на 3 січня 2017 року, не передавала Генеральній прокуратурі вилучені на одній з квартир у Києві речі, які належали екс-прем’єру Миколі Азарову.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Києві, передє УНН.

“2 грудня під час проведення санкціонованого обшуку в одній з квартир житлового будинку по вул. Григоренка виявлені та вилучені речі, які належали колишньому прем’єр-міністрові України Азарову. Вилучене до Генеральної прокуратури України не передавалося”, — йдеться у повідомленні.

Крім того, у столичній поліції повідомили, що музеї не зверталися до них стосовно передачі їм вилучених на квартирі Азарова творів мистецтва.

Нагадаємо, що у Києві знайшли квартиру з речами Азарова.

Експерти попередньо оцінили знайдене майно екс-прем’єра орієнтовно у 5 млн дол.