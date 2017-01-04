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NASA запустить місію з вивчення чорних дір

4 січня, 2017 - 18:30
Фото: wikipedia.org

NASA заявило про запуск нової місії з вивчення високоенергетичного випромінювання чорних дір, нейтронних зірок і пульсарів.

Про це йдеться в повідомленні NASA, передає УНН.

Зазначається, що місія отримала назву IXPE.

Місія складатиметься з трьох орбітальних телескопів, здатних вимірювати поляризацію космічних променів, які виходять від різних об'єктів. На думку дослідників, це дозволить їм отримати більше інформації про об'єкти, біля яких гравітаційні, електричні і магнітні поля досягають своєї землі

Запуск місії відбудеться в 2020 році, а її вартість оцінюється в 188 мільйонів доларів.

Ракета-носій для виведення телескопів буде надана американською компанією Ball Aerospace, детектори поляризації, розроблені в Італії, - Італійським космічним агентством (ASI). Проект реалізується в рамках програми "Експлорер", яка ведеться з 1958 року.

Джерело: УНН
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