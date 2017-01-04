НБУ знижує граничний рівень готівкових розрахунків на добу

Національний банк України з 4 січня знижує граничний рівень готівкових розрахунків на добу в 3 рази - із 150 тис. до 50 тис. грн.

Згідно з повідомленням на сайті НБУ, відповідні норми містяться у постанові правління Національного банку України від 25.11.2016 № 407 "Про внесення змін у постанову Правління Національного банку України від 6 червня 2013 № 210" Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою", передає УНІАН.

«Постановою передбачена гранична сума розрахунків готівкою між фізичною особою та підприємством (підприємцем) протягом одного дня у розмірі 50 тис. грн, а також фізичних осіб між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, у розмірі 50 тис. грн», - йдеться у повідомленні.

Регулятор зазначив, що фізичні особи мають право здійснювати розрахунки на суму, що перевищує 50 тис. грн, шляхом переведення коштів з поточного рахунку на поточний рахунок, внесення та/або переведення коштів на поточні рахунки (зокрема у депозит нотаріуса на окремий поточний рахунок у національній валюті).

Водночас гранична сума готівкових розрахунків підприємств (підприємців) між собою протягом одного дня залишається незмінною і становить 10 тис. грн. НБУ вважає, що встановлення граничної суми розрахунків готівкою на рівні 50 тис. грн не принесе незручностей громадянам, оскільки не зачіпає щоденні покупки населення. Контроль за додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), згідно з Податковим кодексом України, здійснюватимуть органи Державної фіскальної служби України.