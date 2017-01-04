ОБСЄ розширить зону контролю на весь Донбас, - Курц

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ продовжить виконувати свої функції в рамках чинного мандата, а також розширить зони свого контролю на всю територію Донбасу

Про це під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним заявив голова ОБСЄ Себастьян Курц, повідомляє "112 Україна".

"Що стосується місії, я прошу вас реалістично підходити до цього питання. В ОБСЄ 57 країн-членів, а рішення приймаються консенсусом. Це, звичайно, непросто, і у цього принципу є свої недоліки. Але це має і позитивні сторони - досягається єдність і згуртованість організації", - зазначив Курц.

Він пообіцяв зробити все можливе, щоб місія працювала ефективніше.

"Ми будемо робити все, щоб місія могла виконувати свій мандат більш ефективно, могла проводити спостереження на всій території Донбасу і щоб було досягнуто припинення вогню", - наголосив глава ОБСЄ.

При цьому він додав, що одних зусиль СММ ОБСЄ буде недостатньо, повинні бути зусилля "представників регіонів, представників, які приймають рішення по Москві, у Києві та інших країнах".

За його словами, в першу чергу СММ ОБСЄ контролюватиме припинення бойових дій на Донбасі.

Нагадаємо, Клімкін і Курц відвідують Донеччину з робочим візитом.