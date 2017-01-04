ООН має відповісти на сподівання і прагнення людей в усьому світі, - Гутерреш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, який вступив на посаду з 1 січня 2017 року, закликав усіх співробітників до реформи Організації Об'єднаних Націй.

З такою заявою він звернувся до співробітників Секретаріату у свій перший робочий день, передає Центр новин ООН.

"Ми повинні зуміти відповісти на сподівання і прагнення людей в усьому світі. Це нелегке завдання, і давайте подивимося правді в очі – ми не зовсім готові з ним впоратися. Тому нам необхідно внести істотні зміни в свою роботу, зайнятися реформами і поліпшити результати роботи", - заявив генсек ООН на зустрічі з працівниками Секретаріату.

При цьому він підкреслив, що на тлі загальносвітових тенденцій, таких як зростання населення, зміна клімату, абсолютно ясно, що вирішити ці глобальні проблеми на національному рівні просто неможливо. "Настав момент, коли ми повинні визнати: для вирішення глобальних проблем потрібні глобальні зусилля і ООН – наріжний камінь такого багатостороннього підходу", - додав Антоніу Гутерреш і закликав вести діалог з усіма країнами-учасницями ООН.

"Ми зможемо досягти поставлених цілей, тільки працюючи спільно, у команді. Ми повинні заслужити право відстоювати високі ідеали, закріплені в Статуті ООН, які є цінностями всього людства", - зазначив генеральний секретар ООН.

Як заявив новий голова Організації, ООН має повне право пишатися своїми досягненнями, оскільки їй вдалося врятувати життя та полегшити страждання багатьох людей. При цьому Антоніу Гутерреш закликав також визнати свої недоліки і невдачі.

Нагадаємо, що до зруйнованого громадянською війною сирійського Алеппо повертаються тисячі людей, які раніше виїхали з міста.