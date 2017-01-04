Переговори щодо Сирії в Астані можуть відбутися 23 січня, - МЗС Туреччини

Переговори щодо мирного врегулювання конфлікту в Сирії можуть відбутися 23 січня.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє агентство "Анадолу".

За його словами, якщо прихильники Башара Асада не припинить порушувати домовленості про перемир'я в Сирії, то переговори в Астані можуть і не відбутися.

Чавушоглу зазначив, що Туреччина довела до відома Росії чітку позицію про те, що представники сирійського крила РПК не повинні брати участь у переговорах в Астані.

"Росія розуміє позицію турецької сторони. Якщо ж домовленості про режим припинення вогню будуть дотримуватися, то переговори щодо Сирії в Казахстані розпочнуться 23 січня", - додав міністр.

Він також повідомив, що 9-10 січня в Анкару прибуде група російських експертів, яка відвідає МЗС Туреччини і проведе обговорення теми планування міжсирійских переговорів у Казахстані.