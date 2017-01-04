Полторак назвав чисельність військ та бойової техніки РФ на Донбасі

На Донбасі знаходиться близько 40 тисяч членів незаконних збройних формувань, серед них 5 тисяч - військові регулярної армії Росії

Про це повідомив міністр оборони Степан Полторак, передає "5 канал".

"Тільки в цьому році понад 16 тисяч разів вони порушили "режим тиші". Вони зосередили там величезну кількість озброєння і техніки: близько 600 танків, 1300 бойових машин, 760 артилерійських машин, 300 систем залпового вогню", - розповів Полторак.

"Звичайно, при такому військовому скупченні, особливо з тими, хто не бажає виконувати Мінські угоди, хто дуже агресивно налаштований до України, говорити про спокій було дуже важко", - додав міністр оборони.

Нагадаємо, що за добу бойовики 39 разів обстріляли позиції сил АТО.