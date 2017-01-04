Пожежу на львівському заводі "Електрон" ліквідовано

Учора, 3 січня, о 13.17 до диспетчера Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на 2-му поверсі будівлі у по вул. Олени Степанівни, 45.

На місце події виїхали пожежно-рятувальні підрозділи № 2, 4, 3, 30, 29, 31, 1 та частини спеціальної пожежної техніки загону технічної служби Львова. Рятувальники виявили загорання на 2-му поверсі будівлі у виробничому приміщенні приватного підприємства.

Територія «Електрону» – велика, на цілий квартал. Більшість приміщень заводу здана в оренду.

До ліквідації займання було залучено 62 рятувальників та 12 одиниць техніки.

Пожежу у будівлі заводу «Електрон» локалізували близько 16.00. Ліквідували – близько 20.00.

Згідно з повідомленням прес-служби ГУ ДСНС, горіли орендовані складські та виробничі приміщення ПВТП «Акрополіс» та ПП «УП Ренесанс». Вогонь знищив обладнання, сировину, заготовки та готову продукцію орієнтовно на площі 2500 кв. метрів.

Під час ліквідації пожежі до медичних закладів доправили двох рятувальників – один отруївся продуктами горіння, другий отримав опіки голови і тіла. Стан потерпілих станом на сьогодні – задовільний.

Травмованих серед працівників об’єкту, що горів, немає.

Причини займання з’ясовують.

Триває дослідча перевірка.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів