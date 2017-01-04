Президент Молдови зустрівся з головою невизнаного Придністров'я

Президент Молдови Ігор Додон зустрівся з лідером невизнаної республіки Придністровʼя.

Про це Додон написав на свої сторінці у Facebook.

"Зустрівся із керівником Придністров'я Вадимом Миколайовичем Красносельським (перший візит Президента Молдови в Придністров'ї з 2008 року). Привітав його з перемогою на виборах, що не робив жоден президент Республіки Молдова", – написав новий президент Молдови.

За словами Додона " зустріч є першим важливим кроком на шляху знаходження рішень накопичених питань та проблем".

"Обговорили цілий спектр питань … Домовилися про те, що наші колеги розроблять пакетний підхід у вирішенні низки питань і що найближчим часом знову зустрінемося, щоб обговорити конкретні рішення і терміни", – додав Додон.

За словами нового президента Молдови головним завданням адміністрацій Молдови і Придністровʼя є "конкретні результати протягом 2017-го року".