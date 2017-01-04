РФ у Сирії використовує "тактику випаленої землі", - глава ЦРУ

Директор Центрального розвідувального управління США Джон Бреннан заявив, що Росія застосовує в Сирії в тому числі "тактику випаленої землі".

Про це він розповів в інтерв'ю PBS, передає Еspreso.tv.

"США ні в одному військовому конфлікті ніколи б не стали робити, те, що робить Росія", - запевнив Бреннан.

За його словами, такі дії можна назвати "тактикою випаленої землі", що призвело до тисяч смертей мирних жителів.

"Тактика випаленої землі" - спосіб ведення бойових дій, який допускає знищення всього придатного до використання або потенційно корисного для противника.

Зазвичай термін використовується для позначення знищення об'єктів промислового, сільськогосподарського, цивільного призначення при відступі.

Раніше глава ЦРУ заявляв, що існують "чіткі докази" втручання РФ у вибори США.