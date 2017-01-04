Санкції проти РФ мають діяти до повного звільнення Криму, - Клімкін

Санкції потрібні для того, щоб Росія виконала Мінські угоди і вони повинні діяти до тих пір, поки Росія не залишить Крим.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час спільної прес-конференції з австрійським колегою, діючим головою ОБСЄ Себастіаном Курцом у Маріуполі, передає УНН.

«Санкції нам потрібні для того, щоб примусити Росію виконувати мінські домовленості. Якщо вона виконає їх, тоді можна починати говорити про зняття санкцій… Але санкції, які пов’язані з виконанням мінських, вони для того, щоб Росія Мінськ виконала. Це дуже просто. Або Мінськ виконується, і тоді санкції відміняються, або Мінськ не виконується і тоді потрібно знайти засоби, можливо посилити санкції, можливо інші засоби тиску. І тут немає ніякої розбіжності між нашою позицією і позицією ЄС. Це рішення власне ЄС. Але дуже важливо, і я хочу це підкреслити, що санкції, які накладені на Росію в зв’язку з тимчасовою окупацією Криму мають залишатися до того моменту, як Росія залишить Крим», - наголосив Клімкін.

Нагадаємо, Клімкін і Курц відвідують Донеччину з робочим візитом.