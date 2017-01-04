Суд надав дозвіл на арешт Курченка

Слідчий суддя Печерського районного суду Києва задовольнив клопотання прокурорів про взяття під варту олігарха-втікача Сергія Курченка

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генерального прокурора України Юрія Луценка Лариса Сарган.

"03.01.2017 повторне клопотання Генеральної прокуратури України про обрання йому (Курченку, - ред.) запобіжного заходу - тримання під вартою слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва задоволено, про що винесено відповідну ухвалу", - написала вона.

Сарган додала, що наразі тривають заходи щодо здійснення міжнародного розшуку Курченка і притягнення його до кримінальної відповідальності.

Прес-секретар Луценка нагадала, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Курченка у створенні та забезпеченні діяльності злочинної організації, заволодінні чужим майном, а саме коштами державних та інших банківських установ, державних підприємств паливно-енергетичного сектору економіки в особливо великих розмірах, легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, організації фіктивного підприємництва, що заподіяло велику матеріальну шкоду.

Спричинені злочинною організацією збитки, активним учасником якої є Курченко, сягають понад 7 млрд грн. За відповідними фактами йому повідомлено про підозру.

З березня 2014 року Курченко перебуває у міжнародному розшуку.