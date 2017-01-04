У Берліні розпочався суд над прихильником "ІД"

У Берліні в середу почався суд над підозрюваним в пособництві терористичній організації ІДІЛ.

Про це повідомляє Укрінформ.

«За підвищеними заходами безпеки почався в Берліні процес проти сирійця, підозрюваного в тероризмі», - йдеться в статті.

Генеральна прокуратура обвинувачує 20-річного сирійця, зокрема, в тому, що він збирав і відправляв контактним особам в ІДІЛ інформацію про потенційні цілі терактів у Берліні - площі Александерплатц, Бранденбургських воріт, території біля будівлі Рейхстагу.

Молода людина, за даними обвинувачів, приєдналася до терористичного угруповання в середині 2013-го в Сирії, прийняв присягу на вірність ІДІЛ. Чоловік пройшов релігійну і військову підготовку, брав участь із зброєю в бойових операціях. До Німеччини прибув в серпні 2015 року під виглядом біженця. У березні 2016 року був затриманий поліцією в Берліні.

Очікується, що слухання у справі триватимуть до квітня.