У ДонНУ відкрилася книжкова виставка до дня народження Василя Стуса

У науковій бібліотеці Донецького національного університету імені Василя Стуса розгорнули книжкову експозицію, у якій представлені твори Василя Стуса, спогади про нього та його творчість. Це перша книжкова виставка, яку презентував ДонНУ після свого переїзду до Вінниці. Діятиме вона постійно, адже тепер ім’я поета стало частиною імені університету, а його постать має символічне значення для всієї університетської родини.

«Мільйонні фонди бібліотеки Донецького національного університету залишилися у Донецьку. Коли заклад переїхав до Вінниці, то у нас фактично не було бібліотеки – вона створювалася з нуля. Більшість книг – це подарунки від партнерських університетів, які постійно присилають нам наукові посібники, допомагають зібрати фонди і представники діаспори, і вітчизняні видавництва. Нині в університету вже є три профільних читальні зали, де зберігаються майже 15 тисяч книжок. Попри те, що книг небагато, ми не могли проігнорувати день народження Василя Стуса. Сформували виставку стаціонарну і віртуальну, яка розміщена на сайті. Експозиція скромна, але зроблена з любов’ю, – розповідає завідуюча сектором наукової бібліотеки ДонНУ Олена Ковтонюк. – У експозиції представлені твори Василя Стуса, спогади про нього та дослідження його творчості. Поданий і бібліографічний покажчик, який містить перелік усіх видань, які зберігаються у бібліотечних фондах і пов’язані з Василем Стусом. Виставка підготовлена до дня народження поета. Але ми плануємо зробити її постійно діючою, доповнюючи новими виданнями та публікаціями про Василя Стуса. Окрім цього, в бібліографічному каталазі маємо сформувати окремий розділ, присвячений життю та творчості Василя Стуса».

Ознайомитися з виставкою можуть не лише студенти вишу, але й усіх охочі. Розташована вона у головному корпусі ДонНУ, в читальному залі наукової бібліотеки, яка працює щодня з 9.00 до 16.00, крім вихідних.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора