У Києві після Різдва курсуватимуть 10 низькопідлогових трамваїв

Після Різдва на маршрут Борщагівської лінії швидкісного трамвая вийдуть всі 10 низькопідлогових трамваїв польського виробництва Pesa.

Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook написав директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Майзель.

"Два новеньких низькопідлогових трамваї випробували шляхи Борщагівської лінії швидкісного трамваю, де в подальшому і будуть експлуатуватися. Завтра, 5 січня, фахівцями депо ім.Шевченка буде проведена обкатка ще двох одиниць. Всього до столиці України прибуло 10 трамваїв польської компанії Pesa, інтенсивна поставка яких почалася з листопада по грудень 2016 р. Обкатка вагонів показала 100% готовність нових трамваїв, які курсуватимуть на маршрутах уже після Різдва", - написав Майзель.