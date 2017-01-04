У Києві з 6 січня відкриються 30 пунктів обігріву

У зв'язку з погіршенням погодних умов у Києві з 6 січня будуть функціонувати 30 стаціонарних пунктів обігріву.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у м. Києві.

"На території міста Києва в зимовий період 2016/2017 рр. передбачено розміщення 51 стаціонарного пункту обігріву, а з 06.01.2017 р. у м. Києві будуть функціонувати 30 стаціонарних пунктів обігріву населення. В приміщеннях «Пунктів обігріву» відвідувачі можуть не тільки зігрітися, але й отримати першу медичну допомогу (в приміщеннях наявні аптечки), випити гарячого чаю", - йдеться у повідомленні.

З повним списком можна ознайомитися на сайті Головного управління ДСНС у м. Києві.