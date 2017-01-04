У Львові цілодобово працюватимуть пункти обігріву

Сьогодні у Львові відбулося засідання міського штабу з ліквідації можливих надзвичайних ситуацій осінньо-зимового періоду, участь у якому взяли голови райадміністрацій, представники комунальних служб, муніципальної дружини, поліцейські та медики. Тема до обговорення – складні погодні умови, зокрема – різке, до мінус 20 градусів уночі, зниження температури повітря, шквальні пориви вітру та сильні снігопади.

На засіданні штабу ухвалене рішення про те, що від завтра, 5 січня, упродовж чотирьох днів (8 січня включно) у місті цілодобово чергуватимуть наряди поліції та муніципальної дружини. Також цілодобово працюватимуть два пункти обігріву – на вул. Кирилівській, 3а (Центр обліку та нічного перебування бездомних громадян) та на вул. Сербській, 3 (у приміщенні ЛКП «Старий Львів»). А ще для тих, хто потребуватиме тепла, будуть відкриті перші поверхи шкіл – у кожному районі по одному навчальному закладу. Перелік шкіл є на сайті Львівської міської ради.

Водночас буде забезпечено посилений режим чергування у двох лікарнях – швидкої медичної допомоги (вул. Миколайчука, 9) та 8-ій (вул. Навроцького, 23), де прийматимуть людей з переохолодженнями та обмороженнями.

У разі ж виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій мешканців просять звертатися на гарячу лінію міста – за номером «15-80».

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів