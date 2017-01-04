У Львові затримали на хабарі працівницю міграційної служби

Головний спеціаліст відомства вимагала неправомірну вигоду у розмірі 6 тисяч гривень за прискорену видачу біометричних паспортів. У таку суму держслужбовець оцінила оформлення трьох біометричних паспортів громадянам України для виїзду за кордон.

Зловмисницю взяли під варту на гарячому, під час отримання неправомірної вигоди, оперативники Управління захисту економіки (УЗЕ) у Львівській області спільно зі слідчими Національної поліції України та прокуратури Львівської області.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії. Встановлюється коло осіб, які можуть мати причетність до розподілу коштів.

Вирішується питання щодо обрання хабарниці міри запобіжного заходу.

Також у Департаменті захисту економіки Нацполіції повідомляють про затримання чиновника Держпродспоживслужби, який вимагав від підприємця підношення у розмірі 13 тисяч гривень.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів