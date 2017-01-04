У переддень Різдва у Львові встановлять дідуха

Символ Різдвяних свят традиційно постане на площі Стефана Яворського – навпроти Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла. «Хоч це і язичницький обряд, стараємось надати йому християнського змісту, і, напевно, для усіх нас важливим є у цьому те, щоб у дідусі бачити вдячність Богові за хліб, за дар життя, за все те, що Бог нам посилає кожного дня, – говорить настоятель храму о. Степан Сус. – Тому нехай кожен з нас цю подяку складе Всевишньому».

До створення дідуха, як і у всі попередні роки, долучилися родина Коцюків зі села Голобутів, що на Стрийщині, та працівники реставраційного відділу Музею народної архітектури та побуту (Шевченківського гаю). Дідух, котрого у Львові встановлюють вже понад 20 років, заввишки три метри і складений зі 140 снопиків вівсяної соломки, яка має шовковистий блиск.

Нагадаємо, що дідух – символ врожаю, добробуту, багатства, безсмертного предка, зачинателя роду, духовного життя українців, оберега роду. Є одним із найдавніших культів у Різдвяній обрядовості українців. Традиція сягає дохристиянських часів.

На площі Яворського дідух стоятиме до Водохреща – 19 січня.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів