У Румунії затвердили склад нового уряду

Парламент Румунії більшістю голосів затвердив склад нового уряду країни під керівництвом соціал-демократа Соріна Гріндяну.

За затвердження уряду проголосували 295 (із 466) народних обранців, 133 проголосували «проти», повідомляє Укрінформ.

«Хочу вас запевнити, що головним принципом діяльності цього уряду стане відповідальність і повага, повага до всіх громадян країни», - заявив після голосування новий прем'єр Румунії Сорін Гріндяну.

За словами лідера Соціал-демократичної партії Лівіу Драгня, на уряд, створений за допомогою правлячої коаліції, до складу якої входять соціал-демократи і представники Альянсу лібералів і демократів, лягає величезна відповідальність - забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку країни.

У новому уряді Румунії буде 26 міністерств.

Очікується, що найближчим часом члени уряду складуть присягу в президентському палаці, а о 21.00 пройде і перше засідання виконавчого органу.

Нагадаємо, що Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, який вступив на посаду з 1 січня 2017 року, закликав усіх співробітників до реформи Організації Об'єднаних Націй.