У США зійшов з рейок потяг метро, постраждали 103 людини

Близько 08:30 на залізниці Лонг-Айленда, - Нью-Йорк, - зійшов з рейок потяг метро. Поїзд рухався з невеликою швидкістю - 15 миль в годину (близько 24 км/годину).

Число постраждалих в результаті сходу поїзда метро в Брукліні, одному з районів Нью-Йорка, зросла до 103 людей. Про це заявляє пожежний департамент Нью-Йорка на своїй сторінці в Twitter.

"Всі травми не є небезпечними для життя. Постраждалі доставлені в три лікарні: лікарні Брукліна, Методистська лікарня і лікарня Кінгс Каунті", - йдеться в одному з повідомлень рятувальників Нью-Йорка.

Втім, за даними американських ЗМІ, зокрема New York Times, кількість постраждалих дещо більше і складає 106 осіб.

103 injuries reported at scene of Atlantic Terminal LIRR train derailment, all non-life-threatening pic.twitter.com/t5p78cAFlU

— FDNY (@FDNY) 4 січня 2017 р.