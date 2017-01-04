У Сумах внаслідок вибуху в житловому будинку загинула людина

3 січня близько 20:45 в житловому будинку в одній з квартир по вул. Металургів стався потужний вибух.

Попередня причина - витік газу.

На місці вибуху в житловому будинку виявлено тіло літньої жінки, ще двох людей госпіталізували.

Про це повідомила прес-секретар прокуратури Сумської обл. Наталія Науменко, передає "112 Україна".

"На умовах попередньої версії у квартирі стався вибух газу. На місці працюють співробітники ДержНС, поліції, прокуратури, органи місцевого самоврядування. Мешканців будинку евакуювали. Під завалами знайдено тіло літньої жінки, ще двох людей госпіталізували", - повідомила Науменко.

За її словами, унаслідок вибуху було пошкоджено 6-й і 7-й поверхи, знищено перекриття будинку.

За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 КК України "умисне пошкодження майна, яке призвело до важких наслідків". Тривають невідкладні слідчі дії.